‘Jantar de Idiotas’: uma comédia cheia de reflexões

O conceito do ‘Jantar de Idiotas’ é uma tradição única e divertida que reúne um grupo de amigos todas as terças-feiras para um encontro inusitado. A ideia? Convidar uma pessoa anônima, considerada “idiota” pelas suas características peculiares, para um jantar onde todos fazem brincadeiras às suas custas.



Apesar de parecer um cenário para bullying gratuito, esta peça revela muito mais do que uma simples brincadeira: é uma comédia inteligente, cheia de mal-entendidos, personagens caricatos e momentos inesperados que desafiam o público a rir e refletir ao mesmo tempo.



A tradição do ‘Jantar de Idiotas’>



Este conceito levanta questões interessantes sobre os limites do humor e o que é aceitável num ambiente de convívio entre amigos. É importante notar que, apesar da aparente crueldade, o jantar é uma tradição que todos os envolvidos conhecem e, supostamente, consentem, exceto o convidado inesperado, que é o alvo das brincadeiras.