Júlio César traz esperança nas suas músicas

Desde a infância, Júlio César mantém a música como eixo da vida. Filho de família musical, começou no violão aos 11 anos, passou por bandas e concursos escolares e transformou essa paixão em canções autorais. Do primeiro single, ‘Antes de Sair’, ao novo trabalho, a trajetória é marcada por devaneios sobre incertezas, mas sempre guiada por uma mensagem de esperança.



Uma trajetória construída no som



Muito antes de pensar em carreira, Júlio César já fazia da música a sua principal companhia. A mãe cantora e o avô violeiro criaram o ambiente ideal para que o gosto pelo violão surgisse de forma natural, ainda na pré-adolescência.



Aos 11 anos, o violão passou a ser a sua companhia. As primeiras experiências em bandas escolares e concursos ajudaram a consolidar a ideia de que a música poderia ser mais do que um passatempo. Foi nesse contexto que nasceu o desejo de ter repertório próprio e de assinar canções que refletissem a sua visão de mundo.



O primeiro single autoral



O single de estreia, ‘Antes de Sair’, surgiu a partir de um desafio coletivo. Dentro da banda, um riff do guitarrista encontrou uma batida proposta pelo baterista, e a necessidade de concorrer com uma faixa inédita acelerou o processo de criação. Júlio César assumiu a frente da composição para dar voz àquela base instrumental.



O resultado foi uma música romântica, mais introspectiva, com pegada que dialoga com o rock e deixa evidente a sensibilidade do artista. ‘Antes de Sair’ abriu caminho para que Júlio César se afirmasse como compositor, marcando o início da fase de singles autorais e consolidando a sua presença nas plataformas digitais.



Devaneios que viram canção e uma mensagem de esperança



O novo single de Júlio César, ‘Se Eu Não Acordar’ aprofunda dúvidas e reflexões pessoais. Ele descreve a música como uma espécie de conversa com a própria vida: o jovem que sonhava com uma carreira artística confronta as incertezas do caminho, mas transforma essa inquietação em combustível criativo.



A letra culmina num chamado à perseverança, resumido em versos que reforçam a ideia de que sempre há um motivo para continuar.



Entre devaneios, fragilidades e questionamentos, o cantor faz questão de manter o foco numa mensagem positiva. Mesmo nas faixas mais introspectivas, Júlio César quer que o público sinta paz, felicidade e espaço para reflexão. A proposta é que cada pessoa se reconheça nas canções e encontre nelas um motivo para seguir em frente.