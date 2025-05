Karen Lopes no ‘Palco’: A musa da escola de samba Grande Rio

Na mais recente emissão do programa ‘Palco’, a apresentadora Mahayla Haddad foi ao encontro da carismática Karen Lopes, musa da escola de samba Grande Rio, para uma conversa inspiradora sobre paixão, tradição e dedicação ao Carnaval. Com uma trajetória marcada pelo amor à dança desde a infância e uma forte ligação familiar com o samba, Karen compartilhou sua história, e falou sobre como sua formação em moda contribui para o brilho e a expressão artística na avenida.



[Entrevista originalmente exibida no programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA]



Mahayla Haddad: O amor pelo Carnaval, ele vem de onde?



Karen Lopes: O amor pelo Carnaval vem desde a infância, porque eu danço desde pequena, minha mãe dança, minha tia dança. Então, eu venho de uma família que todo mundo dança. Mas eu tive a oportunidade de vir como musa na minha escola Grande Rio, há nove anos atrás. E o carnaval é minha paixão, é minha alegria. Uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida é o meu Carnaval.



MH: E qual é o percurso para se tornar uma musa de Carnaval? Como é que começa?



KL: Primeiro você tem que amar a sua escola, você tem que amar a sua comunidade, você tem que respeitar essas pessoas da comunidade. Porque o Carnaval para eles não é só uma festa, são várias possibilidades na vida, que eles precisam, e o Carnaval dá isso para a eles. E tem todo um preparo, eu tenho um preparo de um ano inteiro. Eu sou ‘40+’, esse ano eu vou fazer 47 anos [risos] e sou muito privilegiada pelo posto. Então, a gente faz muito aeróbico, eu faço aula de boxe, eu faço dança de salão, eu faço street dance… Eu vou fazendo tudo que me ajuda a trazer o meu movimento corporal. Eu acho que é isso que me ajuda muito durante o ano inteiro.



MH: Você falou da sua formação em moda. O que a moda e a estética também trazem para essa musa?



KL: Eu acho que muita coisa! O Carnaval te dá um pouco da moda também. Porque você tem que aprender, você tem que estudar os figurinos, você tem que estudar o enredo da escola, a moda está envolvida em tudo isso. São os tecidos, são as pedrarias, são as combinações, a moda está sempre vindo junto com o Carnaval.



MH: E é claro que tem sempre os lemas das escolas de samba, os temas. Mas o que é que você, com a tua dança, o teu samba, quer transmitir para as pessoas?



KL: Primeiro, eu quero transmitir que eu amo o Carnaval, que eu respeito aquele solo que eu piso, que para mim aquilo ali é sagrado. Eu amo a Sapucaí. Acho que a gente tem que transmitir alegria para as pessoas que estão nos vendo. As pessoas têm que entender o que você está querendo passar para elas. Eu acho que o que eu transmito mais para as pessoas é a minha alegria de estar ali, é meu amor por elas, é meu contato com as pessoas. Eu gosto de estar em contato, eu gosto de conversar, eu gosto de tirar foto, eu gosto de abraçar, eu gosto de sorrir. Eu acho que é isso, o meu amor mesmo, o meu carinho que eu tenho por eles.