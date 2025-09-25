Klaudio Hoshai une tradição angolana e sonoridade moderna

A cantora angolana Klaudio Hoshai vem ganhando destaque pela sua voz vibrante e pela forma como mistura raízes culturais com arranjos contemporâneos. Em entrevista para o ‘Palco’, ele apresenta a sua trajetória, que começou nas ruas de Luanda, se fortaleceu em Malanje e encontrou na música o caminho para transformar vivências pessoais em arte.



Origem e formação musical



A ligação de Klaudio Hoshai com a música surgiu ainda na infância, quando participou em coros de igreja em Malanje. Esse ambiente, marcado pela espiritualidade e pela disciplina vocal, foi fundamental para o despertar da sua paixão pela arte. Mais tarde, ao participar de concursos locais como o ‘Estrelas ao Palco’, ela ganhou projeção ao interpretar grandes nomes da música, incluindo uma versão de Andrea Bocelli.



Essas experiências mostraram-lhe que a música não seria apenas um hobby, mas sim uma vocação. A combinação de vivência de rua, formação coral e presença em palcos competitivos moldou a identidade artística que hoje projeta internacionalmente.



‘Mea Culpa’: dança e reflexão



O single ‘Mea Culpa’ representa o estilo de Klaudio Hoshai, unindo ritmos tradicionais angolanos com influências cabo-verdianas. Essa fusão reflete as suas próprias origens: enquanto Angola foi o palco do seu crescimento, Cabo Verde representa parte da herança materna.



Segundo a artista, o objetivo é criar músicas que façam o público dançar, mas que também carreguem mensagens significativas.



"Mesmo quando a letra traz reflexão ou tristeza, eu gosto de embalá-la numa batida alegre, para que a mensagem seja sentida e celebrada."



A produção da canção contou com o músico Ivan e outros nomes de Cabo Verde, reforçando a ponte cultural entre os dois países e resultando numa recepção calorosa do público.



Um caminho de internacionalização



Klaudio Hoshai segue consolidando a sua carreira com base na autenticidade. Ao mesmo tempo que honra tradições africanas, procura dialogar com tendências globais da música, apostando numa sonoridade moderna que a aproxima de novas plateias.



O equilíbrio entre raízes e modernidade é o que torna sua voz única e o que a posiciona como um dos nomes promissores da música angolana contemporânea.