LINIKER apresenta coragem, arte e essência em cada canção

Ela canta por inteiro, com coragem e sem medo de mergulhar nas fragilidades que todos nós carregamos. LINIKER é uma artista que não apenas faz música, mas que nos convida a dançar com ela, a sentir e a refletir sobre as experiências humanas de forma crua e honesta.





Preservando a essência mesmo com as mudanças

A relação com a palavra e a escrita

Influências Musicais e a Raiz do Samba

Do álbum de estreia ao ‘Caju’

Desde o início da sua carreira, LINIKER sempre carregou consigo a essência do seu trabalho, mesmo que seu corpo, voz e poesia tenham evoluído ao longo do tempo. Ela reflete sobre essa transformação, destacando que, apesar das mudanças físicas e das novas experiências, o cerne do que ela faz permanece o mesmo: o sonho de expressar sua arte de maneira verdadeira.A busca constante por autenticidade é o que torna sua música tão especial e conectada com o público.Desde muito jovem, LINIKER tem uma ligação profunda com a escrita, que ela vê como uma extensão de si mesma. Crescer em um ambiente humilde, mas com uma mãe que valorizava a cultura e proporcionava acesso a livros e experiências culturais, foi fundamental para que ela desenvolvesse essa paixão.Ela conta que, ainda criança e adolescente, escrevia diários — aqueles “queridos diários” que guardavam seus pensamentos mais íntimos, longe dos olhos curiosos, inclusive da mãe."O querido diário foi fundamental para eu criar a essência do meu trabalho, principalmente nessa camada do romantismo." - LINIKER Essa intimidade com a palavra permite que suas músicas criem uma conexão quase de amizade com quem as escuta, mesmo que não se conheçam pessoalmente.O samba está no DNA musical de LINIKER. Desde pequena, ela foi cercada por essa raiz forte, presente nas casas e nos churrascos da família. Artistas como Dona Ivone Lara, Alcione, Beth Carvalho e Djavan eram parte da trilha sonora da sua infância, assim como o R&B, que também influenciou seu som.Essa mistura de referências culturais e musicais contribuiu para a construção de uma identidade sonora única, que dialoga com suas origens e com a diversidade musical brasileira.O álbum de estreia, ‘Índigo’, foi um marco na carreira de LINIKER, trazendo reconhecimento e até um Grammy. Esse disco representou um momento de muitas alegrias e o início de uma nova realidade como cantora conhecida no Brasil.Já o ‘Caju’, seu mais recente trabalho, simboliza uma fase de amadurecimento, marcada por uma escrita que reflete seu estado interno atual. O disco é uma celebração da mulher que LINIKER se tornou: segura, corajosa e consciente de sua trajetória.