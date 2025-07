Tanto na música, quanto na vida, todos nós podemos colher rosas: momentos, experiências, emoções que marcam o nosso percurso. Para o grupo Los Romeros, essas rosas não são apenas metáforas, mas verdadeiros símbolos do crescimento e da evolução artística e pessoal que têm vivido ao longo da sua carreira. Com o lançamento do seu primeiro single ‘Rosas’, eles nos convidam a conhecer essa caminhada repleta de histórias, desafios, e, claro, muitas flores colhidas com amor e dedicação.



A origem das rosas: uma metáfora para o crescimento



"Estas foram rosas que nós fomos ganhando e colecionando na nossa curta carreira." - Beto Pereira



O single ‘Rosas’ surge como um momento de reflexão e celebração, um ponto de viragem onde a banda decidiu compartilhar não só a sua música, mas também os sentimentos que os acompanharam até aqui. É uma nova fase, um novo capítulo onde o crescimento pessoal e coletivo se torna visível e palpável.



Mas as rosas, apesar da sua beleza, têm espinhos. Os Los Romeros não escondem que também enfrentaram percalços, quer a nível profissional, quer nas suas relações pessoais e amizades. A mensagem da música é clara: reconhecer o que é difícil, deixar para trás o que nos pesa e seguir em frente, agarrando o que é bom e transformador.



Uma mudança profunda na trajetória da banda



Com ‘Rosas’, tudo muda para Los Romeros. A forma como se apresentam em palco, a sua originalidade, a sua energia — tudo se renova. Depois de uma caminhada marcada por colaborações de sucesso com nomes como Micael Carreira e DAMA, essas experiências abriram-lhes as portas para algo ainda maior: a vontade de criar as suas próprias músicas, de contar as suas próprias histórias através da música.



Os anos de colaboração foram decisivos para despertar esse “bichinho” da criação original, permitindo-lhes trabalhar com produtores de topo e descobrir um lado criativo que quer agora ser explorado ao máximo.



O sucesso de ‘Loucamente’ e o carinho pelo público



Los Romeros já tinham conquistado milhões de visualizações com o hit ‘Loucamente’. Esta música, que faz parte do repertório da banda desde o início, ganhou uma nova vida com a colaboração da banda DAMA, alcançando públicos diversificados e conquistando fãs que antes não os conheciam.



Raízes alentejanas: orgulho e influência na música



Los Romeros vêm do Alentejo, uma região que carregam com orgulho e que se reflete em cada nota e palavra das suas músicas. O sotaque é uma marca distintiva, mas não é só isso. A proximidade do Alentejo com a Espanha inspira uma fusão natural entre a música portuguesa e a latina, criando um som festivo, alegre e cheio de vida.



Esta mistura traduz o espírito raiano — uma celebração da festa, do trabalho, da alegria e da hospitalidade, que são características intrínsecas da região. Para Los Romeros, o Alentejo é mais que um lugar: é uma fonte inesgotável de inspiração cultural e musical.



A explosão das músicas latinas e o papel dos Los Romeros



Nos últimos tempos, os ritmos latinos, o flamenco e outras sonoridades festivas têm estado em alta, especialmente entre o público jovem. Para Los Romeros, que já percorrem este caminho há anos, este movimento é natural e bem-vindo.



O gênero festivo que abraçam combina com vários contextos: desde festas populares a eventos mais formais, como feiras e semanas acadêmicas. O que importa é a energia positiva, a alegria e o convite à dança e à diversão que a música proporciona.