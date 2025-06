Luís Lourenço: uma jornada de tropeços, teatro e transformação

Conhecer a trajetória de Luís Lourenço é mergulhar num percurso surpreendente, onde o acaso se transforma em paixão e a dedicação se impõe como pilar fundamental. Esta é a história de alguém que, por acaso, entrou no mundo da representação e que, 20 anos depois, se mantém firme, apaixonado e pleno na sua carreira artística.



O início inesperado na representação



Ao contrário do que muitos possam imaginar, Luís nunca teve o sonho de ser ator. O caminho para a representação foi um “tropeço”: inicialmente, o seu destino parecia ser a arquitetura. Contudo, uma série de pequenos convites para fazer papéis na televisão acabaram por se transformar numa oportunidade maior. De repente, recebeu uma chamada para integrar uma série.



"Eu tropecei na carreira de ator. Ia para arquitetura, mas depois aquela coisa de vais fazer um casting, depois corre bem e depois chamam-te para outro…" - Luís Lourenço



Apesar do início atribulado, com a sensação de ser “mau” e não dominar a arte da representação, Luís abraçou o desafio. A sua geração, admite, era composta por jovens que chegavam sem formação, mas com vontade de aprender e crescer.



O sucesso e o estrelato explosivo



O ponto de viragem na carreira de Luís foi a participação na série ‘Morangos com Açúcar’, onde interpretou o personagem principal. A experiência foi única e surpreendente, marcada por uma formação rigorosa do elenco e por uma identificação pessoal com a personagem — que compartilhava hobbies como o desenho.



Este papel trouxe-lhe um estrelato repentino, com multidões a aclamar o seu nome, algo que, confessa, ainda hoje lhe parece estranho.



"Estar numa série destas e é público, muitos dos meus colegas perderam-se porque é tudo muito fácil. Eu consegui manter a minha forma de estar, a minha personalidade." - Luís Lourenço



Profissionalmente, porém, Luís recusou continuar na televisão e decidiu focar-se no teatro, um ambiente que considerava mais desafiante e enriquecedor.



O teatro: uma paixão metódica



Luís descreve-se como um ator metódico, quase matemático, em contraste com o ator “artista puro”. Esta abordagem técnica e focada permite-lhe controlar o seu trabalho com rigor, tanto no palco como na televisão.



O teatro tornou-se uma extensão natural da sua expressão artística, oferecendo-lhe a oportunidade de aprofundar as suas capacidades e de se reinventar constantemente.



Do palco para a direção e o ensino



Com o tempo, Luís afastou-se um pouco da representação para se dedicar à direção e ao ensino. Esta mudança trouxe-lhe nova energia e satisfação, especialmente ao trabalhar com grupos de teatro e com crianças.



Um dos seus projetos mais especiais foi ‘Rodolfo,o Inspetor Escoliano’, um espetáculo infantil que lhe permitiu explorar o universo do teatro para crianças — um público que valoriza a sinceridade e a honestidade.



"O que eu mais gosto é trabalhar não é com crianças, é para crianças. Porque a criança é muito honesta." - Luís Lourenço



O trabalho com jovens atores e crianças envolve também uma componente quase terapêutica e psicológica. Luís destaca a importância de ensinar que a vida artística não é um mar de rosas, mas sim um percurso que exige foco, trabalho duro e uma estrutura pessoal sólida.



Celebrando 20 anos de carreira



Hoje, Luís celebra duas décadas de carreira, um marco que define não só a sua experiência profissional, mas também o seu crescimento pessoal.



Com uma carreira contínua e cheia de realizações, Luís sente que atingiu uma plenitude rara, onde o equilíbrio emocional e a satisfação profissional caminham lado a lado. Para ele, a vida é uma questão de perspectiva e de saber lidar com os desafios que surgem.



"Sou uma pessoa extremamente feliz e sorridente e estou sempre bem disposto porque não tem problemas. E os problemas que vêm, só têm duas soluções: resolves ou não resolves." - Luís Lourenço