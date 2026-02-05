Lurdes Miranda transforma a dor em arte

A cantora angolana Lurdes Miranda partilhou o seu percurso, desde os primeiros contactos com a música até à decisão de transformar uma perda pessoal numa canção. Entre o papel de influenciadora digital e a presença em palco, Lurdes revela como a adversidade a fortaleceu e impulsiona projetos que cruzam fronteiras.





Da infância à música: um percurso de paixão

Singles e colaborações

Filha de bailarinos, Lurdes cresceu com a música como companheira. O convívio com artistas e bandas num estúdio doméstico despertou-lhe a vontade de cantar e ensaiar. Desde a adolescência, cultivou foco e determinação — características que descreve com orgulho quando olha para a sua versão mais jovem.O percurso não foi apenas natural: foi construído. Numa fase em que ainda não tinha equipe, Lurdes usou as redes sociais como plataforma de lançamento. Lives, partilhas pessoais e mensagens de motivação permitiram-lhe criar uma base de fãs e mostrar, de forma gradual, o seu lado musical.O single ‘Dor’ é uma resposta íntima a perdas profundas — a morte da avó e de um filho — e nasceu da vontade de transformar o sofrimento em consolo para outras pessoas que passaram por lutos semelhantes. Lurdes admitiu o receio de expor a sua vulnerabilidade, mas acabou por receber mensagens que confirmaram a importância desse gesto."Até o forte é fraco…"‘A Luz do Sol’ funciona como um hino de renascimento: fala de vencer o medo, manter a fé e procurar a força interior. Já ‘Baza’, em parceria com o rapper português Waze, demonstra a intenção de cruzar sonoridades — um afro R&B que a aproximou do público em Portugal e abriu portas no mercado europeu.Combinando autenticidade e estratégia digital, Lurdes quer ir além de Angola e de Portugal. O objetivo é claro: impactar o mundo com uma música que nasce da experiência, da resiliência e da esperança.