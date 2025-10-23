Mariah e Lucca chegam a Portugal com turnê inspirada no Rio

Mariah Marini e Lucca Fortuna desembarcaram em Portugal com uma energia contagiante. Em entrevista ao ‘Palco’, os artistas contaram sobre a origem da parceria, as memórias do Rio de Janeiro e os planos futuros, incluindo o lançamento de um remix.



Parceria



A parceria entre Mariah e Lucca nasceu de forma espontânea, num sarau no Rio de Janeiro onde artistas locais se reuniam para trocar ideias, sons e experiências. A química entre os dois rapidamente se transformou em uma colaboração sólida, marcada pela autenticidade e pela leveza.



Lucca em ‘Reis’



Lucca também destacou seu outro lado artístico: a atuação na série ‘Reis’, da TV RECORD. No papel de Alon, o artista descreve a experiência como “inenarrável”, destacando o profissionalismo da equipe e o aprendizado trazido para o palco.



‘Fica Suave’



A passagem por Portugal marca uma nova fase da dupla, com o lançamento de um remix de ‘Fica Suave’, produzido em colaboração com o DJ André Henrique.



