MC Daniel concede entrevista ao ‘Palco’ em Portugal

MC Daniel abre o jogo numa conversa franca sobre a sua carreira, a relação com Portugal e o significado pessoal do sucesso



Ao longo da entrevista com a apresentadora Rita Rosado, do ‘Palco’, MC Daniel fala sobre as suas origens, a evolução artística, a importância da família e o papel transformador do funk — sempre com um tom de gratidão e maturidade.



Portugal como segunda casa



Para o artista, Portugal não é apenas um mercado importante; é uma “segunda casa”. Daniel descreve uma sensação de acolhimento e familiaridade: a primeira visita trouxe timidez, a segunda foi mais confiante e, agora, já se sente mais maduro e à vontade.



Os números também falam por si: Portugal é o segundo país onde o seu público online mais o segue. A ligação afetiva ao país ficou ainda mais forte pelo fato de ter levado parte da família consigo durante a turnê — um sonho concretizado que o emociona profundamente.



Do futebol aos palcos



Aos 17 anos, Daniel sonhava ser jogador de futebol. Quando o sonho não se concretizou, a música assumiu o lugar central. Ele admite que o futebol era um desejo maior inicialmente, mas reconhece que a música também lhe deu acesso a experiências semelhantes: viajar, conviver com jogadores e viver uma outra dimensão de reconhecimento.



Funk: identidade, voz e transformação



Para MC Daniel, o funk é mais do que um gênero musical — é um movimento cultural e um grito de socorro de comunidades com poucas oportunidades. Ele sublinha que o funk permite às pessoas expressarem-se, contarem as suas histórias e, em muitos casos, mudarem de vida através da arte.



Daniel afirma que o funk mudou a sua vida e mostra-se grato pela forma como o gênero tem vindo a conquistar reconhecimento internacional. Referiu ainda o papel de artistas como Anitta na projeção do funk além-fronteiras, algo que ajuda o movimento a ganhar mais visibilidade e respeito.



Música como cura e apoio emocional



O artista compartilha uma experiência pessoal com saúde mental: já passou por crises de ansiedade e venceu a depressão. Para ele, a música foi um pilar essencial desse processo. Hoje acredita que a sua própria música funciona como um remédio para outros — uma forma de apoio que substitui, em muitos casos, o acesso a cuidados profissionais que nem todos conseguem obter.



"A música me faz sentir vivo, me faz sentir validado, me faz sentir amado, me faz sentir útil." - MC Daniel



Daniel destaca que diferentes músicas provocam diferentes emoções — umas fazem dançar, outras fazem refletir ou chorar — e realça a força da arte genuína feita de coração.



Ostentação, dinheiro e a verdadeira felicidade



Num momento de reflexão, o artista admite ter procurado a felicidade na ostentação no passado. Hoje reorganizou prioridades: o dinheiro traz conforto e segurança, mas não preenche o coração por si só. A felicidade, diz ele, passa por amar-se, priorizar a família e encontrar paz nos pequenos momentos — como estar no sofá com quem se ama.



"Nenhum dinheiro no mundo vale quem a gente ama." - MC Daniel