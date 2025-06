Mestrinho: a alma do forró brasileiro conquistando Portugal

Com a sanfona como sua inseparável companheira desde a infância, Mestrinho traz em suas veias o DNA da música nordestina, especialmente do forró, um ritmo que, profundamente enraizado no Brasil, tem o poder de tocar corações além das fronteiras. O cantor, que esteve recentemente em Portugal, refletiu sobre sua trajetória, o recente álbum colaborativo e a missão que a música carrega em sua vida.



O encontro com a sanfona: uma extensão do corpo



Para Mestrinho, a sanfona não é apenas um instrumento; é uma amiga fiel que o acompanha desde os seis anos. Ele descreve essa relação como uma extensão de seu próprio corpo. Essa conexão profunda é a base da sua musicalidade e da autenticidade que ele transmite em cada apresentação.



Forró: um sentimento que transcende palavras



Ao falar do forró, especialmente para o público europeu, Mestrinho destaca que é um sentimento, um amor que dificilmente se traduz em palavras. É algo que se sente na alma, um ritmo que expressa emoções genuínas. Seu trabalho no recente álbum ao lado de João Gomes e JP reflete exatamente essa intenção: tocar as pessoas de forma verdadeira, usando a música como um remédio para os desafios da vida.



Um álbum feito na amizade e na emoção



O álbum que Mestrinho lançou com João Gomes e JP foi um processo rápido, mas muito especial. O convite veio numa madrugada, e sem ensaios, eles gravaram seis músicas que logo se transformaram em doze faixas. O que começou como um projeto entre amigos surpreendeu não só o trio, mas também o público, alcançando uma repercussão enorme.



Alcançando marcos: o primeiro milhão e o reconhecimento



Recentemente, Mestrinho comemorou o alcance de seu primeiro milhão de visualizações, um marco que representa mais que números: é a realização de um sonho e o reconhecimento do trabalho árduo pela música brasileira desde a juventude. Ele expressa essa conquista como uma onda de energia positiva que inspira continuar surfando e criando.



Aprendizados com Dominguinhos: o diamante bruto



A convivência com Dominguinhos foi um período transformador para Mestrinho, algo que ele considera um verdadeiro diamante bruto em sua vida. Dominguinhos ensinou-lhe o valor das coisas que realmente importam, como a conexão humana e a sinceridade, princípios que Mestrinho carrega consigo até hoje em sua carreira e em suas composições.



O forró brasileiro em Portugal



Para Portugal, Mestrinho preparou um repertório que incluiu suas canções autorais mais queridas, como ‘Eu e Você’ e ‘Te Faço Cafuné’. Além disso, ele prestou homenagem a ícones da música nordestina como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, apresentando clássicos que eternizaram o forró na cultura brasileira.