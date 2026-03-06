José Francisco lança ‘Fica Só’ e celebra percurso na música

O single ‘Fica Só’ marca mais um passo na carreira de José Francisco. A faixa, guardada durante cerca de três anos, ganhou a sua forma final com a colaboração do produtor Miguel Valente e chega acompanhada de um videoclipe gravado nas ruas do Porto. O artista, natural do Algarve (Portugal), tem levado a sua música por todo o país, conquistando espaço na rádio e também na ficção televisiva.





Origem e inspiração de ‘Fica Só’

Palco, reconhecimento e planos

‘Fica Só’ nasceu a partir de um tema antigo que José guardava consigo desde antes do seu primeiro lançamento. Apesar de existir há mais de três anos, a canção apenas encontrou a sua versão definitiva depois do trabalho desenvolvido em conjunto com o produtor Miguel Valente.A letra culmina numa declaração simples e direta. No refrão, a ideia central expressa-se de forma clara: “fica só mais um segundo, por ti vou ao fim do mundo”.A canção foi pensada como uma declaração de amor, com uma melodia que exigiu tempo e paciência até que tudo soasse natural. A escolha de gravar o videoclipe no Porto acrescenta uma dimensão de identidade geográfica à música, aproximando diferentes públicos através de locais facilmente reconhecíveis.José Francisco tem estado em digressão pelo país, levando a sua energia jovem e sonhadora a vários palcos, do Norte ao Sul. Para além dos concertos, a sua música ‘Viver Contigo’ ganhou destaque ao integrar a banda sonora de uma novela, um reconhecimento que o artista recebeu com surpresa e emoção.As participações em programas de talentos também marcaram o seu percurso. Essas experiências reforçaram a sua resiliência e permitiram-lhe criar novas amizades, além de contribuir para a sua evolução musical. Entre os planos e desejos para o futuro, José revela o sonho de realizar uma colaboração com Diogo Piçarra, demonstrando admiração tanto pela sua obra como pela pessoa.Com uma postura humilde e focada, José Francisco continua a apostar em canções em português e em aproximar o público através das suas letras, mantendo-se aberto a novas colaborações e a levar a sua voz a palcos por todo o país.