Tito Djena reafirma as raízes de Santo Antão, Cabo Verde

O cantor, compositor e instrumentista cabo-verdiano Tito Djena, natural da ilha de Santo Antão, fala sobre o álbum ‘Se Tudo Tornasse Realidade’, um trabalho onde a música de raiz cruza referências contemporâneas para abordar temas como memória, transformação e injustiça. O disco assume-se como um retrato íntimo de relações que mudam com o tempo e, ao mesmo tempo, como uma afirmação de orgulho cultural.





Santo Antão como berço e bússola artística

Um álbum que nasce da reflexão e da vida real

Tito Djena descreve a infância em Santo Antão como um ambiente comunitário, marcado pela presença dos mais velhos — que tocavam, ensinavam e partilhavam a música de forma natural — onde nasceu a sua ligação profunda à arte.Essa aprendizagem alimentou um compromisso claro com a preservação das formas tradicionais de Cabo Verde, que Tito transporta para a sua criação como parte essencial da sua identidade.O título ‘Se Tudo Tornasse Realidade’ surge de um conjunto de reflexões sobre injustiça e sobre a forma como as relações humanas se alteram ao longo do tempo. A ideia central passa por imaginar como seria se as coisas voltassem a ser “reais” — ou como eram —, a partir de vivências pessoais e de observações sobre amizades e trajetos que se transformam, por vezes de forma irreversível.Mais do que um alinhamento de canções, o álbum é apresentado como um convite à honestidade, à reconciliação com memórias que permanecem e a um reencontro com aquilo que, por vezes, se perde no caminho.