Middah Borges: da Bahia para a Europa

A cantora e compositora Middah Borges revela em entrevista ao ‘Palco’ sua trajetória que parte de Salvador e alcança a Europa, atravessando ritmos como jazz, bossa nova e a recente identidade Afro Beach. Com novo single e colaborações internacionais, Middah celebra a cultura baiana e a conexão com Cabo Verde.



Uma trajetória construída com música, poesia e alegria



Middah Borges cresce em Salvador com a música no sangue. Desde a infância ela compõe e canta, influenciada por uma família autodidata onde instrumentos e ritmos fazem parte do cotidiano. “Nasci pensando em Hollywood”, brinca Middah, resumindo a ambição e a naturalidade com que sempre sonhou alto. A formação passou pelo carnaval da Bahia, apresentações de jazz e bossa nova pelo mundo e participação em festivais internacionais, incluindo o primeiro festival latino-americano na Itália.



Aos poucos a sua sonoridade foi se abrindo para a música africana, especialmente através de amizades e parcerias que ampliaram seu repertório. A ligação com Cabo Verde trouxe colaborações importantes e novas possibilidades para afirmar um estilo que Middah descreve como Afro Beach: uma mistura de ritmos afro, balanço praiano e a energia baiana.



Colaborações e novos lançamentos



Entre os lançamentos recentes, destaca-se o feat ‘Pra Ficar Comigo’, gravado com o renomado artista cabo-verdiano Mário Marta, viabilizado pela mediação do maestro Luciano Vasconcelos. A canção celebra o encontro de culturas e a positividade necessária para se manter ao lado de alguém: “pra ficar comigo tem que ficar bem, tem que sorrir”, diz Middah, lembrando que seu apelido entre amigos é “Middah Alegria”.



Outro lançamento, ‘Eu Sei Que Daria’, é apresentado pela artista como uma composição transcendente e celestial, com arranjo de Luciana Vasconcelos. A faixa aprofunda o conceito do Afro Beach, com ritmo marcado e influências africanas que dialogam com as raízes baianas: “sou afro, nasci na Bahia onde nasceu o Brasil”, afirma.



Com uma carreira que já levou seu canto a palcos na Alemanha, Itália e Portugal, Middah Borges se firma como uma ponte entre continentes e culturas. A mistura de poesia, voz potente e arranjos que respeitam tradições e inventam novos caminhos promete desdobramentos nos próximos meses. Acompanhar seus lançamentos é acompanhar a evolução de uma artista que celebra a alegria, a ancestralidade e o encontro entre povos.