Miguel Caixeiro fala sobre álbum ‘Existencisensual’

Miguel Caixeiro, antigo Mike El Nite, regressa com uma visão mais íntima e um novo álbum previsto para 2026. Já divulgado o single que dá nome ao disco, ‘Existencisensual’, a obra surge como um convite a apaixonar-se pela vida — mesmo quando ela é complicada. Entre memórias de uma infância em espaços de música ao vivo e a paixão constante pela bicicleta, Miguel revela uma estética renovada produzida em colaboração com o multi-instrumentista Baco.



Trajetória e influências



Miguel traz na bagagem a experiência de ter vivido a noite desde cedo. Os pais trabalhavam num bar de música ao vivo, cenário que moldou a relação com o palco e o entretenimento. Essas raízes noturnas alimentaram tanto o gosto pelo espetáculo como uma compreensão íntima do lugar da música na vida quotidiana.



Apesar de revisitar composições antigas, o artista assume uma ruptura estética nesta nova fase. A mudança de nome para Miguel sinaliza um recomeço artístico que honra o passado sem se prender a ele. A influência familiar e os ambientes onde cresceu aparecem como referências constantes nas letras e na atitude musical.



O single ‘Existencisensual’ resume a filosofia do álbum: reconhecer a complexidade da vida e, ainda assim, escolher amá-la. Miguel defende que viver bem consigo próprio é condição para viver bem com os outros. A imagem recorrente da bicicleta funciona como metáfora de movimento e persistência — um gesto simples que simboliza disponibilidade para seguir em frente.



A produção ficou a cargo de Baco, cuja sensibilidade multi-instrumental concretizou as ideias apresentadas por Miguel. Com lançamento previsto para 2026, o álbum promete consolidar este momento de maturidade artística, convidando o público a manter-se em movimento: sempre a andar.