Noble fala sobre o seu novo álbum

O cantor Noble anunciou o lançamento do novo álbum, ‘For the Broken-hearted’, um projeto profundamente pessoal que retrata as fases de um coração partido. Em entrevista ao Palco, explicou a escolha do inglês como língua principal das canções, recordou a influência musical da família e confirmou dois concertos em novembro, em Lisboa e no Porto, dedicados “aos corações partidos”.



Origem e influência familiar



O músico revelou que a paixão pela música nasceu em casa, influenciado pelo pai, que organizava sessões de karaoke aos sábados.



"O palco sempre fez parte da minha vida. Cresci a ver o meu pai cantar e isso marcou-me profundamente."



Esta vivência familiar consolidou o desejo de seguir carreira artística e moldou a sua relação emocional com a música.



Apesar de considerar o português “a língua mais bonita de todas”, o cantor optou por compor em inglês. A decisão, diz, prende-se com a busca de uma expressão mais honesta.



For the Broken-hearted: do caminho da dor à aceitação



O novo álbum foi concebido como uma viagem pelas fases do luto amoroso. As faixas seguem uma linha emocional que reflete o processo de rutura, dor e reconstrução.



Noble descreve o álbum como “um manual emocional para quem tenta reconstruir-se após a dor”. Para si, a música é um instrumento de cura e partilha: “Cantar o que é real cria pontes. Quando alguém se identifica com uma letra, começa logo a curar-se.”



Próximos concertos



Além do novo alinhamento, o artista prometeu incluir sucessos anteriores, como ‘Honny’, nos dois concertos marcados para novembro — um em Lisboa e outro no Porto. As apresentações contarão com uma banda numerosa, descrita por si como uma “street band”, para reforçar a atmosfera comunitária e emocional.