‘O Lugar dos Sonhos’ celebra cinema e memórias no Alentejo

O novo filme português ‘O Lugar dos Sonhos’, dirigido por Diogo Morgado, estreia trazendo uma narrativa poética sobre família, cinema e a preservação de memórias no Alentejo, em Portugal. O enredo acompanha o último videoclube do país e a ligação inesperada que nasce entre um avô e o neto que pouco se conhecem.



A história do último videoclube



O protagonista Júlio, dono do último videoclube português, vê-se diante do dilema de vender o espaço após uma proposta tentadora. A filha, Sofia, volta à terra natal acompanhada do filho João para discutir o futuro da loja. A partir desse reencontro, duas gerações encontram no cinema a oportunidade de reconstruir laços afetivos.



Entre passado e futuro



Júlio, interpretado por Carlos, assume o primeiro papel principal da sua carreira aos 82 anos. Já João é vivido por um jovem ator de 10 anos que transmite a curiosidade e a autenticidade da infância. A relação entre os dois simboliza o encontro entre a tradição e a modernidade, entre o apego às fitas antigas e o fascínio pelas tecnologias digitais.



Nostalgia e afeto



Filmado no verão alentejano, ‘O Lugar dos Sonhos’ aposta em cenários que respiram tempo e tranquilidade. A narrativa realça a importância dos espaços físicos de encontro — como os videoclubes — num mundo cada vez mais digital. Segundo Morgado, o filme é “uma celebração da memória e das pequenas histórias que unem gerações”.



Um filme para toda a família



Descrito como “poético e humano”, o longa-metragem promete emocionar espectadores de todas as idades. O guião mistura humor leve, melancolia e momentos de ternura, reforçando a ideia de que o cinema ainda tem o poder de criar empatia e compartilhamento. Ao dar protagonismo a um ator idoso, o projeto também reconhece a relevância de histórias que muitas vezes ficam fora do ecrã.