O ‘Palco’ no espetáculo ‘Corteo’ do Cirque du Soleil

O programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA, levou os espectadores aos bastidores do espetáculo ‘Corteo’, do Cirque du Soleil. Durante as entrevistas conduzidas por Mahayla Haddad, o elenco e a equipe técnica compartilharam os bastidores do show que celebra a vida de Mauro, o protagonista da história. Combinando sonho e realidade, o espetáculo transita entre memórias do passado, presente e futuro, sempre com números acrobáticos de tirar o fôlego.



Fábio, um dos artistas, descreve o ‘Corteo’ como um espetáculo emocional e visualmente impressionante, recheado de “momentos uau”, onde a narrativa e a performance física se entrelaçam. Um dos aparelhos mais icônicos, o lustre aéreo exclusivo, exige força, técnica e adaptação, sendo utilizado de forma criativa em acrobacias complexas.



A arte está nos detalhes



Camila, responsável pelos figurinos, mostrou como cada detalhe conta: dos reparos de última hora aos retoques finais em peças que viajam com a companhia. “É um espetáculo cheio de detalhes. Isso é o especial do ‘Corteo’”, afirmou.



Outros aparelhos como o Teeterboard (prancha coreana) e as camas de trampolim completam o cenário com acrobacias de alto risco e entretenimento puro. “É como libertar a criança dentro da gente”, contou um dos treinadores.



Há mais de 20 anos em turnê, o ‘Corteo’ segue encantando plateias pelo mundo, e, segundo os artistas entrevistados, é o melhor espetáculo do Cirque du Soleil.