O programa ‘Palco’ vai conhecer ‘Definitivamente as Bahamas’

Uma nova montagem que mistura humor ácido e densidade emocional chega ao palco com um ritmo acelerado inspirado em textos para rádio dos anos 1980. A obra explora um casal esgotado pela vida urbana, a chegada de uma estudante de intercâmbio e as pequenas violências domésticas que se escondem atrás de gestos quotidianos.





Ensaio, ritmo e a herança do texto radiofónico

A peça aproveita a estrutura do texto pensado originalmente para rádio para intensificar a expressão através da voz. Esse formato permite que as emoções e conflitos surjam com clareza sem depender apenas do visual. O resultado é um ritmo muito rápido, uma sucessão de diálogos que exige concentração do público e dos intérpretes.No palco, a preparação dos atores traduz essa rapidez numa dicção precisa e num trabalho físico contido. A montagem inclui escolhas de cor e caracterização — desde perucas volumosas até pequenos adereços — que reforçam a época e as contradições das personagens, sem transformar a peça numa nostalgia literal. A atualidade do texto surpreende: apesar de escrito nos anos 1980, fala das conversas que se fazem hoje à mesa com a família e os amigos.