Patrícia Candoso celebra 25 anos de carreira entre novelas, música e teatro

Patrícia Candoso celebra um quarto de século de carreira marcado por personagens que deixaram marca, uma estreia inesperada na música e papéis no teatro que exigiram entrega física e emocional. Do início em Ciências da Comunicação ao reconhecimento nacional, a atriz partilha como a arte moldou a sua vida e a aproximou do público.





O virar de página: dos estudos para as novelas

Teatro: exigência física e intensidade emocional



No teatro, Patrícia enfrentou desafios distintos. Espectáculos como ‘Fame’ exigiam uma entrega física ao nível dos bailarinos — cantar e dançar com rigor. Noutras peças, como ‘Vale Night’, o desafio foi emocional: a peça, de origem brasileira no texto e na abordagem, centrava-se na maternidade numa fase em que ela própria vivia essa experiência, tornando a interpretação particularmente intensa.



Mais recentemente, integra a peça ‘Pára, que é Urgente’, centrada na área da saúde, onde interpreta, entre outros papéis, a Ministra da Saúde e uma grávida em trabalho de parto na autoestrada. O espectáculo combina humor, atualidade e música, incluindo uma participação especial no fado.

O percurso de Patrícia Candoso começou longe dos estúdios: entrou na faculdade para ser jornalista e acabou por ser surpreendida com um convite para uma novela. Foi na segunda participação, em ‘Morangos com Açúcar’, que teve a certeza de que a representação seria o seu caminho. Esse papel não só a projetou profissionalmente como a transformou pessoalmente.A experiência revelou também um talento musical que ela própria não esperava vir a explorar. Inicialmente pensada em modo playback, acabou por assumir a voz ao vivo, e essa transição abriu-lhe portas para uma carreira multifacetada entre televisão, música e palco.