Rafael Sousa lança o single mais pessoal da sua carreira

Rafael Sousa é um cantor e compositor português conhecido por suas músicas emotivas e letras que contam histórias universais. Com formação artística em teatro, aposta numa abordagem sensível e interpretativa à música. ‘Parte de Mim’ já é um dos temas mais marcantes da sua carreira. Rafael contou tudo à apresentadora Joana Xará e ao ‘Palco’.



[Entrevista originalmente exibida no programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA]



JX: Esta foi uma das canções mais marcantes que já escreveste?



RF: É sem dúvida a minha canção favorita que já compus. Compus em meia dúzia de minutos, mas há algo na melodia, há algo na letra, se calhar até mesmo na rapidez com que foi escrita, que me marcou e é sem dúvida aquela que eu mais quero cantar ao vivo.



JX: E esta rapidez que tu falas, quer dizer que tinhas muitas coisas para dizer e lançaste logo tudo?



RF: Não propriamente, eu não escrevo de forma pessoal. Às vezes estou no quarto ou até estou a trabalhar, e vem uma melodia ou vem uma frase e foi o que aconteceu. As primeiras duas frases vieram-me à cabeça e eu disse: ‘ok, vou trabalhar um bocadinho isto’. Peguei no gravador do telefone e comecei a trabalhar.



Se calhar naquele momento não consigo escrever a canção toda, passado cinco minutos estou lá, faço uma canção porque eu conto sempre uma história. Não gosto de contar nada pessoal, porque se calhar depois dá asneira. [risos] Então conto uma história, faço o meu trabalho de ator, digamos assim, que também é algo que eu aprendi de formação base de artista e saiu isto e estou muito contente com o resultado.



JX: Qual foi o momento que tu sentiste que ela estava pronta?



RF: Talvez quando eu tive acesso à maquete final, da melodia, todo aquele piano introdutório, depois o crescer da canção, sem voz ainda, só mesmo o instrumental, eu fechei os olhos e pensei: ‘é isto’.



JX: Este tema fala de amor, fala de paixão, o que é que tu queres que as pessoas sintam?



RF: Eu acho que isto é comum em todos os meus temas, eu não quero que a música fale só mesmo de um amor entre um casal, eu quero que o tema seja abrangente e pode falar de amor até mesmo entre uma pessoa e um animal, familiares, amizade. Há muitas formas de amor, há muitas formas de amar e sem dúvida eu quero que estas minhas letras sejam abrangentes para que toque o máximo de pessoas possível.



JX: Consideras-te um homem romântico?



RF: Talvez, talvez. [risos]