Renato Lombardi fala sobre carreira e trajetória para a TV RECORD EUROPA

Renato Lombardi é um exemplo de dedicação e paixão pelo jornalismo, uma carreira que começou muito cedo e se estendeu por décadas, marcada por grandes reportagens, prêmios e um profundo compromisso com a verdade e a responsabilidade social.



O início de uma paixão: do office boy ao repórter



A entrada de Lombardi no jornalismo aconteceu de uma forma muito natural, ainda na adolescência. Aos 13 anos, começou a trabalhar como office boy numa redação, desempenhando tarefas simples como servir café e entregar jornais. Mas desde cedo, ele percebeu que aquele ambiente era exatamente onde queria estar.



"Eu cresci dentro de uma redação. A minha cabeça era fazer grandes reportagens para mostrar ao mundo que existe outro campo, outro lado, e o jornalista faz isso." - Renato Lombardi



Aos 18 anos, Renato já era repórter e começava a construir sua carreira de forma sólida, passando por jornais com maior tiragem e ampliando sua atuação para o rádio e a televisão. Chegou a fazer jornal, rádio e televisão no mesmo dia, uma demonstração clara da sua versatilidade e dedicação.



Aprendizados e responsabilidades no jornalismo



Desde o início, Renato encarou o jornalismo com seriedade e uma grande responsabilidade, especialmente ao trabalhar com notícias ao vivo, onde não há espaço para erros ou retornos. Para aprimorar seu trabalho, ele investiu em sua formação, cursando a Escola de Comunicações e Artes da USP, sempre buscando aprender e melhorar.



Especializando-se na área de segurança e justiça, Renato enfrentou o lado mais duro da profissão. Ele testemunhou diariamente tragédias como sequestros, assassinatos e acidentes, o que lhe trouxe muitos aprendizados.



"O jornalista não pode achar que é tudo igual, nem se achar policial. É uma área muito dura, mas nunca achei que é normal. Já chorei, já sorri, mas sempre há uma maneira de acrescentar algo a mais para as pessoas." - Renato Lombardi



O trabalho em equipe e a amizade no jornalismo



Um dos momentos marcantes na carreira de Lombardi foi, e continua sendo, a sua participação no programa ‘Balanço Geral’, ao lado de Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino. Essa experiência é descrita como sendo mais do que apenas trabalho; foi a construção de uma verdadeira amizade e parceria profissional.



Renato destaca a importância do ambiente colaborativo e do respeito mútuo dentro da equipe, onde ninguém busca prejudicar o outro, e o foco é o bem comum, o que resultou em um sucesso impressionante do programa.



"Nós somos amigos fora do ar, frequentamos a casa um do outro. É prazeroso fazer o ‘Balanço Geral’ e a ‘Hora da Venenosa’, com respeito e sem baixaria." - Renato Lombardi Reflexões sobre uma carreira vitoriosa



Olhar para trás e refletir sobre sua trajetória é algo que Lombardi faz com gratidão e humildade. Ele nunca imaginou que chegaria onde chegou, conquistando prêmios importantes, que atesta a qualidade do seu trabalho.



Uma das histórias mais emocionantes que Renato compartilha é a do sacrifício da sua mãe, uma operária que investiu grande parte do seu salário para comprar uma máquina de escrever para ele, sem saber exatamente o impacto que isso teria na sua vida.



"Sem nenhuma falsa modéstia, eu fiquei conhecido, fiz sucesso, e isso me emociona. Quem investiu em mim acabou não vendo, mas faz parte da vida." - Renato Lombardi



Para Lombardi, a vida é feita de sacrifícios que valem a pena, e agarrar as oportunidades é fundamental para quem deseja vencer no jornalismo ou em qualquer outra área.