Sónia Tavares e Paulo Praça no ‘Palco’ da RECORD EUROPA

O projeto Amália Hoje é um grupo pop português criado por Nuno Gonçalves, elemento da banda portuguesa ‘The Gift’, tal como a cantora Sónia Tavares. Fernando Ribeiro -vocalista da banda Moonspell e marido da artista – e o músico português Paulo Praça completam o quarteto que dá vida ao projeto. Em 2009, Nuno Gonçalves foi convidado a reinterpretar algumas canções da fadista Amália Rodrigues. No mesmo ano, o grupo lançou o primeiro álbum, ‘Amália Hoje’, com nove versões de fados celebrizados pela diva portuguesa. ‘Gaivota’ foi o primeiro single lançado, tornando-se um enorme sucesso. O projeto apresentou-se em todo o território nacional, chegando à Ásia, Canadá, EUA, Brasil e vários países europeus. ‘Fado Amália’ foi a canção que marcou o seu regresso e fez parte da turné ‘25-15’, em 2004. Este é um dos fados mais emblemáticos de Amália Rodrigues. Este ano, o projeto marcou presença em duas grandes salas de espetáculos do país com novas canções e arranjos, numa autêntica homenagem a Amália Rodrigues.