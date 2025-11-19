Soraia Ramos e Zara Williams lançam hino feminino lusófono

‘GBB’ reúne Soraia Ramos e Zara Williams numa celebração de poder feminino, representatividade lusófona e confiança. A faixa nasceu rapidamente, em poucas horas, com letras que funcionam como manifesto e mistura português e Lingala para falar de força, fé e autenticidade.



Uma canção, várias línguas, um manifesto



A criação de ‘GBB’ foi descrita por Soraia e Zara como um processo natural e espontâneo. Segundo as artistas, a música surgiu em poucas horas, precisamente porque falaram com verdade sobre quem são e sobre o que acreditam.



A letra da canção assume um tom direto, celebrativo e afirmativo, convidando mulheres a reconhecerem a própria beleza, história e capacidade. O refrão funciona como um verdadeiro mantra, repetido como um chamado à autoestima, independentemente de corpo, tamanho, origem ou passado.



Representatividade e identidade lusófona



Para além do empoderamento, ‘GBB’ destaca-se pela mistura cultural e linguística. Zara traz o Lingala e a herança congolesa e angolana, enquanto Soraia integra influências de kizomba e de sonoridades mais suaves, típicas da música lusófona contemporânea.



Essa fusão, explicam as intérpretes, é encarada como responsabilidade e orgulho: levar a cultura lusófona a espaços mais amplos e tornar a identidade audível mesmo quando a língua não é compreendida por todos. A música transforma-se, assim, num ponto de encontro entre África e diáspora, em que ritmo, língua e atitude contam a mesma história de força e pertença.



Para Soraia e Zara, o poder feminino lusófono passa justamente por essa diversidade: mostrar que mulheres de diferentes origens podem unir línguas, culturas e referências estéticas numa única faixa, sem perder autenticidade.