Tribeca Festival Lisboa destaca força criativa portuguesa

O Tribeca Festival Lisboa regressa à capital portuguesa com uma proposta clara: transformar a cidade num epicentro criativo, potenciar a colaboração entre artistas e dar visibilidade internacional à produção audiovisual portuguesa, mostrando que histórias locais podem emocionar públicos em qualquer parte do mundo.



Lisboa no mapa do circuito criativo global



O evento funciona como um braço estratégico do festival original, abrindo portas para que diretores, roteiristas e produtores portugueses apresentem seus projetos num palco com alcance e credibilidade globais. Não se trata apenas de exibir obras, mas de criar encontros, debates e conexões que podem resultar em coproduções, vendas para plataformas internacionais e novas oportunidades de carreira.