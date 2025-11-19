Logo R7.com
Tribeca Festival Lisboa destaca força criativa portuguesa

Festival aproxima Lisboa do circuito global de séries e cinema

O Tribeca Festival Lisboa regressa à capital portuguesa com uma proposta clara: transformar a cidade num epicentro criativo, potenciar a colaboração entre artistas e dar visibilidade internacional à produção audiovisual portuguesa, mostrando que histórias locais podem emocionar públicos em qualquer parte do mundo.

Lisboa no mapa do circuito criativo global

O evento funciona como um braço estratégico do festival original, abrindo portas para que diretores, roteiristas e produtores portugueses apresentem seus projetos num palco com alcance e credibilidade globais. Não se trata apenas de exibir obras, mas de criar encontros, debates e conexões que podem resultar em coproduções, vendas para plataformas internacionais e novas oportunidades de carreira.

