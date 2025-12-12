Zeca Pagodinho fala sobre ida a Portugal e parceria musical com o neto

Zeca Pagodinho esteve recentemente em Portugal, onde apresentou um repertório que percorre quatro décadas de carreira. Durante a entrevista concedida ao ‘Palco’, da TV RECORD, ele falou sobre os concertos e a parceria musical feita com o neto Noah, de 15 anos.



A canção com Noah surgiu após uma proposta de Zé Roberto, e o próprio Zeca decidiu gravá-la imediatamente. O título original, ‘O fim do mundo’, foi alterado para ‘Fé e Esperança’ por ser menos pesado e mais alinhado com a mensagem que queria transmitir.



O neto participa cantando um trecho que reforça a ideia de igualdade: “entender que somos todos irmãos”. Para Zeca, esse ensinamento vem do convívio no quintal de casa, entre amigos e família, onde “todo mundo é igual”.



A escolha do neto simboliza a passagem dos valores do samba e da vida para as novas gerações.



Show comemorativo



Os espetáculos em Portugal tiveram como tema os seus 40 anos de carreira, reunindo sucessos que marcaram sua trajetória.



Entre samba, família e memórias, a passagem reafirma a posição de Zeca como um ícone vivo da música brasileira, fiel às suas raízes e atento às novas vozes.