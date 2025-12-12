Zeca Pagodinho fala sobre ida a Portugal e parceria musical com o neto
O artista é considerado por muitos um ícone vivo da música brasileira
Zeca Pagodinho esteve recentemente em Portugal, onde apresentou um repertório que percorre quatro décadas de carreira. Durante a entrevista concedida ao ‘Palco’, da TV RECORD, ele falou sobre os concertos e a parceria musical feita com o neto Noah, de 15 anos.
A canção com Noah surgiu após uma proposta de Zé Roberto, e o próprio Zeca decidiu gravá-la imediatamente. O título original, ‘O fim do mundo’, foi alterado para ‘Fé e Esperança’ por ser menos pesado e mais alinhado com a mensagem que queria transmitir.
O neto participa cantando um trecho que reforça a ideia de igualdade: “entender que somos todos irmãos”. Para Zeca, esse ensinamento vem do convívio no quintal de casa, entre amigos e família, onde “todo mundo é igual”.
A escolha do neto simboliza a passagem dos valores do samba e da vida para as novas gerações.
Show comemorativo
Os espetáculos em Portugal tiveram como tema os seus 40 anos de carreira, reunindo sucessos que marcaram sua trajetória.
Entre samba, família e memórias, a passagem reafirma a posição de Zeca como um ícone vivo da música brasileira, fiel às suas raízes e atento às novas vozes.
Últimas
Rui Porto Nunes relembra 20 anos de carreira
A motivação central para Rui é construir personagens que não são ele
Luís Varatojo lança novo álbum do projeto ‘Luta Livre’
O artista propõe uma reflexão sobre identidade, verdade e a transformação dos valores em mercadoria
Isabél Zuaa fala sobre a sua atuação em ‘O Agente Secreto’
No filme, a atriz interpreta Tereza Victória, uma mulher angolana exilada no Recife
C4 Pedro escolhe a essência para guiar a sua arte
O artista afirma que a maior grandeza que procurava no mundo estava dentro dele
Bazar Diplomático celebra a solidariedade em Lisboa
O caráter anual e comunitário do bazar transforma doações e vendas em respostas concretas a necessidades locais
Miguel Caixeiro fala sobre álbum ‘Existencisensual’
O álbum promete consolidar este momento de maturidade artística, convidando o público a manter-se em movimento
Noite vampiresca transforma terror em riso na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril
Ao manipular temas sensíveis, o espetáculo procura provocar pensamento sem pesar
Ricardo de Sá celebra carreira entre teatro, televisão e música
Ricardo de Sá descreve-se realizado, mas inquieto: quer mostrar mais e aproveitar a urgência de criar
Cerâmica artesanal em Lisboa: nova coleção de Eva Lé
Barro vermelho, tons terrosos e um ateliê aberto ao público
Júlio César traz esperança nas suas músicas
Cantor transforma dúvidas em canções autorais e mantém a fé no futuro
Tribeca Festival Lisboa destaca força criativa portuguesa
Festival aproxima Lisboa do circuito global de séries e cinema
Soraia Ramos e Zara Williams lançam hino feminino lusófono
Música mistura português e Lingala em celebração de poder e autoestima
Bazar Diplomático celebra 40 anos de solidariedade em Lisboa
Tradição reúne culturas, sabores e apoio social
Tribeca Festival Lisboa reforça elo entre cinema global e cultura local
Edição celebra diversidade, coprodução e novas vozes criativas