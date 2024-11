Fernanda Campos e Babi Muniz planejam testar a lealdade de Vanessa Carvalho: ‘O mínimo é ser honesta’

Reviravolta é a palavra de ordem em A Fazenda 16 e no reality rural o mundo não gira, capota! Na quinta Roça da temporada, Julia Simoura acabou eliminada ao disputar a preferência do público com Fernando Presto e Luana Targinno. Grande parte da sede já esperava a volta do chef, mas o retorno da empresária abalou as estruturas da peãozada; se liga!