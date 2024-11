G4 no topo! Confira detalhes da vitória de Gui Vieira na Prova de Fogo Peão deu um show de agilidade no Campo de Provas e voltou para a sede com o Lampião do Poder

Novidades|Do R7 18/11/2024 - 23h18 (Atualizado em 18/11/2024 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share