A cantora Selena Gomez não convida a amiga que doou um rim para seu casamento. Ela agiu certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A cantora Selena Gomez se casou recentemente em uma cerimônia cheia de glamour e com a presença de várias celebridades. Atores, cantores e nomes importantes do mundo artístico estavam na festa. No entanto, um detalhe chamou a atenção de muitos fãs: a ausência de Francia Raisa, amiga próxima da cantora.

Francia ficou conhecida por um gesto marcante em 2017, quando Selena foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que afetou gravemente seus rins. Na época, Francia doou um dos seus rins para a cantora, em um ato de carinho que comoveu o público.

A ausência dela no casamento gerou especulações sobre um possível afastamento entre as duas. Boatos apontam que Francia teria se incomodado com o estilo de vida de Selena após a cirurgia, por ela estar fumando, bebendo e se alimentando mal. Apesar disso, Francia já negou qualquer briga, desejou felicidades à cantora e disse esperar que as duas possam conversar e resolver qualquer mal-entendido no futuro. Na sua opinião, ela agiu certo ou errado?

Vote e participe da enquete: