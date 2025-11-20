A “privada de ouro” é, para você, um símbolo de exagero ou arte?

Um vaso sanitário de ouro maciço, feito em 18 quilates e criado como crítica à ostentação, foi vendido por mais de 12 milhões de dólares em um leilão em Nova York. A peça, que já havia sido exibida em museus e utilizada por mais de 100 mil pessoas, foi roubada em 2019 durante uma exposição na Inglaterra, quando criminosos levaram seus quase 100 quilos de ouro do Palácio de Blenheim em apenas cinco minutos. Para você, a “privada de ouro” é um símbolo de exagero ou arte? Vote e participe da enquete: