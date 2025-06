Agentes de trânsito deveriam aplicar multas em estacionamentos de shoppings? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 16/06/2025 - 10h03 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h03 ) twitter

Você já viu multa de trânsito dentro de estacionamento de shopping? Pois é exatamente isso que está acontecendo em vários shoppings de São Paulo, e muitos motoristas estão revoltados.

O flagrante da foto foi registrado no Shopping Ibirapuera e mostra a atuação de agentes da CET dentro do estacionamento. A principal razão para as fiscalizações, e para a enxurrada de multas, é o desrespeito às vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Muitos motoristas acreditam que, por se tratar de um espaço privado, não poderiam ser multados. A ação gerou polêmica e dividiu opiniões. Tem gente que critica o que chama de “indústria da multa” em São Paulo. Mas a lei é clara: desde 2017, a CET tem competência legal para autuar em estacionamentos privados de uso coletivo quando há infrações como essa. Na sua opinião, os agentes de trânsito deveriam aplicar multas em estacionamentos de shoppings?

Vote e participe da enquete: