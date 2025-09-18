Ana Castela e Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira?
Participe da enquete do Balanço Geral com Fabíola Reipert
Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos com o Leonardo em clima de família na última quarta (17). Pelo visto, a cantora já está bem enturmada com o sogro. Tem vídeos deles bebendo, cantando e falando besteira. Além disso, os dois estão gravando um clipe juntos. Você acha que a Ana Castela e o Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira? Vote e participe da enquete:
Atualização da enquete:
Sim - 81,4%
Não - 18,6%