Ana Castela e Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira?

Participe da enquete do Balanço Geral com Fabíola Reipert

Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos com o Leonardo em clima de família na última quarta (17). Pelo visto, a cantora já está bem enturmada com o sogro. Tem vídeos deles bebendo, cantando e falando besteira. Além disso, os dois estão gravando um clipe juntos. Você acha que a Ana Castela e o Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira? Vote e participe da enquete:

Atualização da enquete:

Sim - 81,4%

Não - 18,6%

