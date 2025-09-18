Ana Castela e Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira? Participe da enquete do Balanço Geral com Fabíola Reipert Enquetes|Do R7 18/09/2025 - 14h30 (Atualizado em 18/09/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos com o Leonardo em clima de família na última quarta (17). Pelo visto, a cantora já está bem enturmada com o sogro. Tem vídeos deles bebendo, cantando e falando besteira. Além disso, os dois estão gravando um clipe juntos. Você acha que a Ana Castela e o Zé Felipe, com um possível namoro, podem “bombar” a carreira? Vote e participe da enquete:

Atualização da enquete:

Sim - 81,4%

Não - 18,6%