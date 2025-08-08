Aniversariante pede para convidados vários produtos para participarem de festa. Ela está certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 08/08/2025 - 09h55 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h55 ) twitter

Um convite de aniversário gerou polêmica nas redes sociais após a aniversariante impor condições inusitadas aos convidados. Para participar da festa, cada um deveria levar 1kg de carne, a própria bebida, R$100 para ajudar no aluguel do espaço e ainda um presente.

A atitude dividiu opiniões e muitos convidados disseram que não iriam comparecer à celebração. A situação viralizou e levantou debate nas redes sobre exageros na hora de comemorar. Na sua opinião, ela está certa ou errada?

Vote e participe da enquete: