Aniversariante pede para convidados vários produtos para participarem de festa. Ela está certa ou errada?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um convite de aniversário gerou polêmica nas redes sociais após a aniversariante impor condições inusitadas aos convidados. Para participar da festa, cada um deveria levar 1kg de carne, a própria bebida, R$100 para ajudar no aluguel do espaço e ainda um presente.
A atitude dividiu opiniões e muitos convidados disseram que não iriam comparecer à celebração. A situação viralizou e levantou debate nas redes sobre exageros na hora de comemorar. Na sua opinião, ela está certa ou errada?
Vote e participe da enquete: