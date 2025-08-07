Aplicativo permite que noivos vendam ingressos do casamento para estranhos. A ideia é boa ou ruim?
Você já foi de penetra em algum casamento? Pois na França, essa prática ganhou uma versão oficial e tecnológica! Um aplicativo está permitindo que casais vendam ingressos para desconhecidos participarem da festa de casamento.
A ideia é ajudar a custear o evento. Os ingressos variam entre R$ 800 e R$ 1.200, e os noivos ainda podem aprovar quem vai participar, analisando o perfil dos interessados. Já os “convidados pagantes” escolhem os casamentos com base no local e fazem a reserva diretamente pelo app.
Mas atenção: existem regras! Os convidados precisam chegar no horário, beber com moderação e nada de postar fotos sem autorização dos noivos. Na sua opinião, a ideia é boa ou ruim?
