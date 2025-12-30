Logo R7.com
Balanço Geral

Artista cria tapetes hiper-realistas que imitam cães deitados no chão, como se estivessem dormindo. Você acha essa ideia criativa ou de mau gosto?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes

Emily criou o que chama de tapetes hiper-realistas. As peças imitam cães deitados no chão, em tamanho real, como se estivessem descansando.

E o trabalho é minucioso. Todos os tapetes são feitos à mão, com base de tecido de linho e pelos produzidos com fios de lã. Cada obra leva meses para ficar pronta. A técnica é tão precisa que a pelagem parece extremamente real.


A proposta da artista é provocar uma reflexão sobre o uso de peles de animais em peças decorativas e roupas. Mas os tapetes hiper-realistas acabaram gerando polêmica. Algumas pessoas dizem que as peças lembram animais mortos. Outros internautas afirmam que se sentiram incomodados com a imagem de cães sempre de olhos fechados. Vote e participe da enquete:

