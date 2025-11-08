“Bolo Pix” vira moda em aniversários pelo Brasil. Em vez de presentes, tem que dar dinheiro. Ideia criativa ou impessoal? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Uma nova moda vem tomando conta das festas de aniversário no Brasil: o “bolo Pix”.

A ideia é simples: um QR Code colocado no topo do bolo. Em vez de trazer um presente, os convidados apontam a câmera do celular e fazem uma transferência para o aniversariante. A prática, porém, abriu um debate nas redes. Muita gente acha que, com tanta modernidade, a tradição de escolher um presente com carinho está ficando de lado.

