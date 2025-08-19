Bruna Biancardi publica foto da filha com a meia-irmã e a mãe da criança manda apagar por segurança. Quem está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 19/08/2025 - 14h32 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h32 ) twitter

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, chamou a atenção dos seguidores ao apagar uma foto em que apareciam Mavie, sua filha com o jogador, e Helena, que nasceu de um affair rápido dele com a modelo Amanda Kimberlly. Bruna disse que foi a mãe da menina que pediu para ela apagar, porque quer preservar a imagem da filha. Quem está certa? Vote e participe da enquete: