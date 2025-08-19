Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Bruna Biancardi publica foto da filha com a meia-irmã e a mãe da criança manda apagar por segurança. Quem está certa?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Bruna Biancardi, mulher de Neymar, chamou a atenção dos seguidores ao apagar uma foto em que apareciam Mavie, sua filha com o jogador, e Helena, que nasceu de um affair rápido dele com a modelo Amanda Kimberlly. Bruna disse que foi a mãe da menina que pediu para ela apagar, porque quer preservar a imagem da filha. Quem está certa? Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.