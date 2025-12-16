Candidata a Miss Universo que representa o Chile, grava vídeo simulando usar droga e causa polêmica na internet. A atitude foi ruim ou normal? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A modelo Inna Moll, representante do Chile no concurso Miss Universo, virou assunto nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece fingindo usar drogas. A gravação gerou forte repercussão e muitos comentários negativos, já que internautas consideraram inadequada a brincadeira com um tema sério.

Segundo informações, as candidatas costumam gravar diversos conteúdos para as redes sociais durante o concurso. A ideia do vídeo teria partido do maquiador de Inna Moll, que sugeriu a encenação antes de ela aparecer totalmente produzida. O vídeo foi publicado e rapidamente alcançou milhares de visualizações.

Diante da repercussão, a modelo se pronunciou, afirmou que a ideia não foi dela e pediu desculpas. O maquiador também se retratou publicamente. O episódio aconteceu em Bangkok, na Tailândia, onde as candidatas estão concentradas para o concurso. Na sua opinião, a atitude da Miss foi ruim ou normal?

