Cão que atacou criança na porta do apartamento do tutor deveria ser expulso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 03/09/2025 - 10h12 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h12 )

Um menino de 9 anos foi atacado por um cachorro da raça American Bully, dentro de um condomínio na Zona Norte de São Paulo.

Pedro foi até o apartamento de um vizinho para chamá-lo para brincar, mas quando a porta se abriu, o cachorro avançou. O menino teve ferimentos no rosto e nas pernas.

Segundo moradores, não é a primeira vez que o animal ataca. Há cerca de 11 meses, uma mulher também foi mordida nas escadas do prédio, a caminho da garagem. Na sua opinião, o cão que atacou criança na porta do apartamento do tutor, deveria ser expulso?

Vote e participe da enquete: