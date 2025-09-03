Cão que atacou criança na porta do apartamento do tutor deveria ser expulso?
Um menino de 9 anos foi atacado por um cachorro da raça American Bully, dentro de um condomínio na Zona Norte de São Paulo.
Pedro foi até o apartamento de um vizinho para chamá-lo para brincar, mas quando a porta se abriu, o cachorro avançou. O menino teve ferimentos no rosto e nas pernas.
Segundo moradores, não é a primeira vez que o animal ataca. Há cerca de 11 meses, uma mulher também foi mordida nas escadas do prédio, a caminho da garagem. Na sua opinião, o cão que atacou criança na porta do apartamento do tutor, deveria ser expulso?
