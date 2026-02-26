Casa de shows coloca camas no lugar das cadeiras. O que você acha da ideia? Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo

Uma nova tendência no setor de entretenimento tem chamado atenção — e dividido opiniões. A proposta é unir conforto e espetáculo no mesmo espaço.

Na China, algumas casas de show estão substituindo as tradicionais cadeiras por camas confortáveis e áreas acolchoadas, criando uma experiência que lembra a de um hotel cinco estrelas. A ideia é oferecer mais comodidade ao público durante as apresentações.

‌



A novidade, no entanto, tem gerado debate nas redes sociais. Enquanto parte do público aprovou a iniciativa e afirma que o conforto melhora a experiência, outros criticam o formato e defendem que comodidade em excesso pode tirar o foco do que realmente importa: o show. O que você acha da ideia?

Vote e participe da enquete: