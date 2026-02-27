Macacão fitness é nova tendência entre os homens na academia. Você usaria? Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo

Academias de todo o Brasil estão lançando uma nova tendência: o macacão fitness masculino. A peça única tem chamado a atenção de alunos e instrutores e já está esgotada em diversos pontos de venda.

Segundo fabricantes, o macacão é produzido com tecido tecnológico, que garante mais flexibilidade aos movimentos e conforto durante o treino, sem irritar a pele. A novidade também ganhou força nas redes sociais, com a adesão de influenciadores, como Ricco, que aparece em vídeos usando o modelo.

‌



A proposta é unir praticidade e desempenho em uma única peça, que promete facilitar a rotina de quem frequenta a academia. Você usaria?

Vote e participe da enquete: