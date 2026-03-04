Pai saca arma de brinquedo na hora do “com quem será”, no aniversário de 2 anos da filha. Você acha que a atitude foi criativa ou de mau gosto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma cena que era para ser apenas mais um momento descontraído de festa infantil acabou gerando grande repercussão nas redes sociais.

Toda comemoração de aniversário tem aquele instante tradicional do “com quem será?”. A brincadeira, comum depois do parabéns, arranca risadas e já virou quase um clássico das festas, assim como a piada do “é pavê ou pra comer?”. Mas, desta vez, a situação tomou um rumo inesperado.

A aniversariante estava completando dois anos. Após os parabéns, familiares e amigos começaram a cantar o tradicional “com quem será?”, quando o pai da menina decidiu encenar uma reação inusitada. No meio da cantoria, ele sacou uma arma, em tom de brincadeira, para passar o recado: “Aqui, não. Minha filha, não. Pra casar com ela, tem que passar por mim primeiro”.

A atitude chamou a atenção de quem estava na festa e rapidamente ganhou as redes sociais. Diante da repercussão, o pai explicou que o objeto era um simulacro, ou seja, não se tratava de uma arma de verdade.

As opiniões ficaram divididas. Enquanto algumas pessoas consideraram a encenação apenas uma brincadeira de mau gosto, mas divertida, outras criticaram a atitude e questionaram o uso de um objeto que simula arma, mesmo em tom de humor, em uma festa infantil. Você acha que a atitude foi criativa ou de mau gosto?

