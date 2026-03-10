Motociclista cria capacete com seta que pisca junto com a moto. Criativo ou perigoso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um motociclista decidiu inovar na própria segurança no trânsito. Ele instalou luzes de seta no capacete, que piscam automaticamente sempre que a moto sinaliza uma mudança de direção.

A engenhoca funciona de forma simples: quando a seta da moto é acionada para a esquerda ou para a direita, o capacete também pisca para o mesmo lado, deixando ainda mais claro para os motoristas que o motociclista vai fazer a curva.

‌



A ideia é do Domingos, dono de uma loja de peças. Ele contou que criou o sistema depois de passar por situações de perigo no trânsito. Segundo Domingos, ele já sofreu acidentes porque motoristas não perceberam a sinalização da moto.

O vídeo que mostra a invenção vem de Teresina, no Piauí.

‌



Mas fica o alerta: o capacete é um equipamento de segurança regulamentado. Alterações ou a instalação de acessórios fora do padrão podem ser consideradas irregulares. Nesses casos, o condutor pode ser multado por modificar um equipamento sem autorização. Você acha isso criativo ou perigoso?

Vote e participe da enquete: