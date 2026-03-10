Logo R7.com
Motociclista cria capacete com seta que pisca junto com a moto. Criativo ou perigoso?

Um motociclista decidiu inovar na própria segurança no trânsito. Ele instalou luzes de seta no capacete, que piscam automaticamente sempre que a moto sinaliza uma mudança de direção.

A engenhoca funciona de forma simples: quando a seta da moto é acionada para a esquerda ou para a direita, o capacete também pisca para o mesmo lado, deixando ainda mais claro para os motoristas que o motociclista vai fazer a curva.


A ideia é do Domingos, dono de uma loja de peças. Ele contou que criou o sistema depois de passar por situações de perigo no trânsito. Segundo Domingos, ele já sofreu acidentes porque motoristas não perceberam a sinalização da moto.

O vídeo que mostra a invenção vem de Teresina, no Piauí.


Mas fica o alerta: o capacete é um equipamento de segurança regulamentado. Alterações ou a instalação de acessórios fora do padrão podem ser consideradas irregulares. Nesses casos, o condutor pode ser multado por modificar um equipamento sem autorização. Você acha isso criativo ou perigoso?

Vote e participe da enquete:

