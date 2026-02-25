Entregador pula muro de casa para deixar encomenda na porta. Na sua opinião, o entregador foi zeloso demais ou invadiu a privacidade? Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo

Um entregador chamou a atenção ao tomar uma atitude no mínimo polêmica durante uma entrega em Varginha, no Sul de Minas.

Segundo o dono da casa, o profissional pulou o muro do imóvel para deixar a encomenda na porta da residência, já dentro do quintal. O morador afirmou que não ouviu ninguém chamar e só percebeu que havia algo errado quando os cachorros começaram a latir.

‌



O caso levanta dúvidas: será que o entregador chamou e ninguém escutou? Ou teria ele agido de forma inadequada? A situação repercutiu e gerou debate entre moradores da cidade sobre segurança e os limites na hora da entrega. Na sua opinião, o entregador zeloso demais ou invadiu a privacidade?

Vote e participe da enquete: