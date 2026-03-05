Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Cliente almoça em restaurante com sistema “prato livre” e enche potes com comida do buffet pra levar pra casa. A atitude dela está correta ou errada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Uma mulher foi flagrada na praça de alimentação de um shopping em Florianópolis, em Santa Catarina, e a atitude dela acabou gerando grande repercussão nas redes sociais.

Segundo as imagens que circulam na internet, a cliente estava em um restaurante com sistema de buffet “prato livre”, em que a pessoa paga uma única vez e pode se servir à vontade. Até aí, tudo normal.


O que chamou a atenção foi que, em determinado momento, a mulher tirou vários potes vazios da bolsa e começou a enchê-los com a comida do buffet.

A cena foi registrada e rapidamente viralizou. Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões: enquanto alguns internautas defendem que, por ter pago pelo serviço, ela teria direito de levar a comida, outros afirmam que a prática não é permitida pelos estabelecimentos. Na sua opinião, a atitude dela está correta ou errada?


Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.