Cliente almoça em restaurante com sistema “prato livre” e enche potes com comida do buffet pra levar pra casa. A atitude dela está correta ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher foi flagrada na praça de alimentação de um shopping em Florianópolis, em Santa Catarina, e a atitude dela acabou gerando grande repercussão nas redes sociais.

Segundo as imagens que circulam na internet, a cliente estava em um restaurante com sistema de buffet “prato livre”, em que a pessoa paga uma única vez e pode se servir à vontade. Até aí, tudo normal.

O que chamou a atenção foi que, em determinado momento, a mulher tirou vários potes vazios da bolsa e começou a enchê-los com a comida do buffet.

A cena foi registrada e rapidamente viralizou. Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões: enquanto alguns internautas defendem que, por ter pago pelo serviço, ela teria direito de levar a comida, outros afirmam que a prática não é permitida pelos estabelecimentos. Na sua opinião, a atitude dela está correta ou errada?

Vote e participe da enquete: