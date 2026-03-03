Pai desenha olheiras no filho que não larga o celular e menino entra em desespero. A atitude do pai foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um pai encontrou uma maneira inusitada de tentar diminuir o tempo que o filho passava no celular e no tablet, na Tailândia.

Cansado de disputar a atenção do menino com as redes sociais, ele esperou o garoto dormir e desenhou olheiras no rosto dele enquanto estava na cama. A intenção era dar um susto e mostrar os supostos efeitos de ficar tempo demais em frente às telas.

No dia seguinte, ao se olhar no espelho, o menino entrou em desespero ao ver as “marcas” no próprio rosto e começou a chorar. Foi então que o pai aproveitou a situação e disse: “Viu só o que acontece com quem fica muito tempo na frente das telas?”

Segundo a família, depois do susto o garoto reduziu drasticamente o uso de celular, tablet e computador. Na sua opinião, a atitude do pai foi correta ou exagerada?

