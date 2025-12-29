Cidades do litoral de São Paulo proíbem caixas de som na praia. A multa pode chegar a R$ 10 mil. A regra é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O verão chegou e as praias estão lotadas. Muita gente leva guarda-sol, comidas, bebidas e… o som. Alguns gostam de ouvir a música bem alta. Mas o que é diversão para alguns é incômodo para outros.

Por isso, algumas cidades do litoral de São Paulo tomaram uma decisão: é proibido levar caixa de som na praia. Quem desrespeitar a regra pode ter o equipamento apreendido e ainda pagar multa. Em Praia Grande, ela é de 630 reais. Em Guarujá, pode chegar a mil reais. Em São Sebastião, no litoral norte, a multa varia de 5 a 10 mil reais, dependendo da gravidade. A caixa de som também é proibida em Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba. Na sua opinião, a regra é justa ou exagerada? Vote no R7.com e participe da enquete: