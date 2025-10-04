Clube do Grito chega ao Brasil com promessa de aliviar o estresse. Para você, gritar quando está estressado é útil? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Uma nova prática promete aliviar o estresse dos brasileiros: o clube do grito. Inspirado em movimentos internacionais, o conceito é simples: os participantes se reúnem para gritar como forma de liberar tensões acumuladas no dia a dia.

Segundo terapeutas, a técnica pode ajudar a reduzir a ansiedade e proporcionar uma sensação de alívio imediato. Mas será que gritar realmente faz bem? Para você, gritar quando está estressado funciona?

Vote e participe da enquete: