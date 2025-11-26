Comerciantes do centro de São Paulo proíbem as pessoas de entrar na loja só pra usar o celular. Você concorda ou discorda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma polêmica está acontecendo na região central de São Paulo. Lojistas estão colando cartazes proibindo as pessoas de entrarem falando ao celular. Isso porque muita gente, com medo de ter o aparelho furtado, se sente mais segura para falar e mandar mensagens dentro desses comércios. Os lojistas estão no direito deles ou isso pode até afastar potenciais novos clientes? Você concorda ou discorda dessa medida adotada pelos comerciantes?

Vote e participe da enquete: