Compositor ou enganador? Como deve ser considerado quem cria a música através da inteligência artificial?
Atenção! Uma plataforma digital quer proibir músicas criadas por inteligência artificial.
Uma das maiores plataformas do mundo pretende endurecer as regras e não permitir mais que músicas geradas por IA sejam reproduzidas. A empresa afirmou ainda que vai impedir o uso de vozes de artistas recriadas sem autorização. Na sua opinião, como deve ser considerado quem cria a música através da inteligência artificial? Compositor ou enganador? Vote e participe da enquete.