Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Compositor ou enganador? Como deve ser considerado quem cria a música através da inteligência artificial?

Participe da enquete do Balanço Geral edição de sábado

Enquetes|Do R7

  • Google News

Atenção! Uma plataforma digital quer proibir músicas criadas por inteligência artificial.

Uma das maiores plataformas do mundo pretende endurecer as regras e não permitir mais que músicas geradas por IA sejam reproduzidas. A empresa afirmou ainda que vai impedir o uso de vozes de artistas recriadas sem autorização. Na sua opinião, como deve ser considerado quem cria a música através da inteligência artificial? Compositor ou enganador? Vote e participe da enquete.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.